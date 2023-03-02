المهندس خالد عباس يشهد مراسم تعاقد "النيل للتطوير العقاري" مع "ميلينيوم" العالمية لتشغيل أعلى فندق فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - رئيس شركة العاصمة الإدارية : المشروع سوف يساهم في تنشيط الاستثمار العقاري السياحي.. والعاصمة فتحت آفاقا للاستثمار في قطاعات عديدة

الشركة تعلن التعاقد مع " ميلينيوم" العالمية كواحدة من أكبر العلامات التجارية المتخصصة في تشغيل الفنادق

شهد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية مراسم إطلاق شركة النيل للتطوير العقاري، أول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب، فندق "تايكون تاور" أعلى فندق في أفريقيا والتعاقد لتشغيله مع شركة ميلينيوم العالمي، والتي تعد من أكبر العلامات التجارية في مجال تشغيل الفنادق، ولديها أكثر من 150 فرعا حول العالم.

وقال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية: شركة العاصمة الإدارية على تواصل دائم مع جميع مطوري العاصمة الإدارية، لتذليل كافة الصعوبات مؤكدا أن الجميع علي قلب رجل واحد لإنجاز المشروع القومي العملاق الذي يعتبر أبرز معالم الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد عباس على أهمية جذب الاستثمارات الاجنبية مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والمساندة لهم لدخول السوق العقاري المصري، وبخاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يعد مشروعا عقاريا فقط، بل إنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى عديدة والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

من جانبه كشف محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري عن التعاقد مع شركة "ميلينيوم" العالمية Millennium Hotels & Resorts لتشغيل الفندق، وهي علامة تجارية تدخل لأول مرة بمصر وأفريقيا، وتعد من أكبر العلامات التجارية في مجال تشغيل الفنادق، ولديها أكثر من 150 فرع حول العالم.

وأوضح طاهر: "إن تايكون تاور يبلغ ارتفاعه 233 مترًا، وأنه يعد مشروع عقاري استثنائي سيضع معيارًا عالميًا جديدًا كأطول فندق في أفريقيا، وأن الفندق جزء من أبراج نايل بيزنس سيتي أحدث إضافة تاريخية إلى أفق منطقة داون تاون العاصمة الإدارية الجديدة وهو يعد أضخم مشروع من شركة النيل للتطوير العقاري حتى الآن."

وصرح المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري إن شركته تخصصت في تطوير ناطحات السحاب كأول شركة قطاع خاص تعمل في هذه النوعية من المباني، حيث بدأت نشاطها في العاصمة الإدارية عام 2021 بمنطقة الداون تاون لافتا إلى أن الشركة قامت بدراسة العائد الإقتصادى لمثل هذه المشروعات التي تعد جديدة على السوق المصرية، حيث أثبتت دراسات السوق أن المباني ذات الارتفاع من أرضى إلى 60 دورا بحد أقصى ذات عائد اقتصادي كبير وتمثل قيمة مضافة للمشترين بما تمثله من قيمة معمارية للمنطقة التي تتواجد فيها.

وقال طاهر إن الشركة لديها رؤية وخطة استراتيجية لمواصلة مشوار النجاح في العاصمة الإدارية التي تعتبر أيقونة المشروعات القومية التي كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة مؤكدا أن القطاع العقاري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، من خلال تطوير مشروعات مميزة ذات قيمة مضافة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

ومن جانبه قال محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري إن إطلاق وحدات مشروع تايكون تاور قد لقي إقبالاً كبيراً من العملاء وشركات التسويق العقاري الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمشروع وأكدوا أنه سيكون علامة مضيئة في قطاع الاستثمار العقاري السياحي.

وأضاف محمود:" الموقع الاستراتيجي لتايكون تاور يتيح سهولة الوصول إليه من جميع المحاور الرئيسية حيث أنه يقع في منتصف منطقه الداون تاون ويقع بالقرب من 80% من معالم العاصمة الإدارية، ويتمتع المبنى بتصميم مذهل وتصاميم داخلية معاصرة وانفيتي بول على السطح، والذي سيوفر إطلالات رائعة بزاوية 365 درجة على الداون تاون والعاصمة الإدارية. حيث يطل مباشرة على النهر الأخضر ويتمتع بكل وسائل الرفاهية ما يجعله جذابًا للسكان المحليين والزوار الدوليين للمدينة ويطلق على موقع المشروع النقطة الذهبية للعاصمة الجديدة."

وأكد محمود: "أن النيل للتطوير العقاري تتعاون مع خبراء عالميين لإنجاز مشروعاتها وفق أحدث النظم العالمية في التصميم والبناء فنحن أول شركة تستعين بمقاول عام متخصص في بناء ناطحات السحاب بحجم شركة "سياك" وبيت الخبرة الأعرق في مصر والوطن العربي بيت خبرة "محرم وباخوم" واستشاري عام المشروع المهندس "عماد الشربيني" الذي أشرف على عدد كبير من أشهر وأعلى ناطحات السحاب في دبي والسعودية وغيرهم من الاستشاريين المتخصصين في هذا النوع من المباني."

وفي نفس السياق قال فهد عبد الرحيم كاظم ، الرئيس التنفيذي ، لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: “ يسعدنا دخولنا مصر عن توقيع اتفاقية مع شركة النيل للتطوير العقارى المرموقة، التى تنفذ مشروعاً مثير من شأنه أن يخلق مركزًا تجاريًا وسياحيًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة ومصر على وجه التحديد، مشيراً إلى أن "ميلينيوم تستهدف التوسع فى مشروعاتها فى جميه أنحاء القارة الافريقية من خلال هذا المشروع.

من جانبه ، قال ستيفن كامات ، نائب الرئيس للتسويق والاتصالات ، لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نقدم علامتنا التجارية العالمية الرائدة من فئة الخمس نجوم" جراند ميلينيوم "إلى مصر في العاصمة الادارية الجديدة، تمتلك فنادقنا مواقع رائعة حول العالم وهذا المشروع يمثل عنوانًا مرموقًا آخر نضيفه إلى محفظتنا ".

وتعد شركة النيل للتطوير العقاري من أكبر المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمتلك مشروعين من أهم المشروعات بمنطقة الداون تاون على شريط الأبراج السياحية وأبرزهم هو مشروع نايل بيزنيس سيتي أعلى مدينه رأسيه بطول 233م وهو مكون من أربعه أبراج حيث تم مؤخراً إطلاق البرج الإداري ونايل سيتي سنتر المركز التجاري بالمشروع.











