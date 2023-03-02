شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين أسعار النفط الخام وأسعار البنزين عالميًا والان مع تفاصيل الخبر
وهنا تجب الإشارة إلى أن أي اختلاف بين البيانات السعرية وما قد يراه المواطن علي أرض الواقع ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي نجد أن معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من 3 مدخلات رئيسة وهي: أسعار النفط العالمية وأسعار صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التداول.
وبالتالي جاءت ارتفاع أسعار النفط الخام العام الماضي ليفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي، وهو ما يشكل مكاسب لخزائن بعضها، ويتسبب في ضغوط على الدول الأخرى التي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية.
وكشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.
وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.