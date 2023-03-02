شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت أزمة الطاقة العالمية على أسعار البنزين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت أسعار البنزين محط أنظار العالم بعد الزيادات الحادة التي شهدتها مختلف دول العالم جراء أزمة الطاقة العالمية، وما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي رسمت خريطة جديدة وواقعًا جديدًا لسوق الطاقة العالمية خريطة كان من أهم ملامحها هي الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي عالميا، مما تسبب ذلك في تعرض جميع دول العالم بلا استثناء إلى أزمات حادة في أسواق الطاقة، وبالتالي حدوث حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار العالمي في سلاسل الإمدادات العالمية في صناعة النفط والطاقة بسبب الكميات المعروضة بالإضافة إلى تفاقم أزمة الوقود عالميًا وبالتالى تأثر بها العديد من دول العالم.

وقد انعكست تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي، مع حدوث موجة حادة من التضخم العالمي، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد لمختلف دول العالم، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين عالميًا حاليًا حوالي 1.30 دولارًا لكل لتر بنزين في فبراير المنقضي، وذلك حسب البيانات المنشورة على موقع جلوبال بترول برايس.

والجدير بالذكر أن كل جالون بنزين يعادل حوالي 3.8 لتر بنزين تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن جلوبال بترول برايسيس يعد الموقع الأكثر نشرًا للمعلومات الموثوقة والمعتمدة حول أسعار الطاقة بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، حيث يتتبع جلوبال بترول برايس أسعار البنزين في المتوسط عبر حوالي 150 دولة وأكثر من حوالي 250 مدينة على الصعيد العالمي.

وكشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.