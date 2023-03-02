شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الاستثمار في العنصر البشرى أحد ركائز تحديث القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كَرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خريجي برنامج ( تأسيس وتأهيل القادة) الذي تم تنفيذه في اطار البرنامج الطموح لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز في مرحلته الثانية ، و فى ضوء الشراكة مع غرفة التجارة الامريكية و كبريات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لإطلاق ورعاية البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه وفقا لأحدث الممارسات العالمية بما يحقق اهداف محور التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى توسيع قاعدة الكفاءات الشابة انطلاقا من كونها محركا رئيسياً في عمليات التطوير .

وجاء تكريم خريجي البرنامج خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الخريجين من الكوادر الشابة والمتوسطة بشركات قطاع البترول والغاز بحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورؤساء ومديرى الشركات العالمية الراعية للبرنامج فى مصر وضمت اباتشي واكسون موبيل و شيفرون و بيكرهيوز وبكتل وشلمبرجير وهني ويل وبريتش بتروليم وابكس وشل وتوتال انرجيز وقيادات قطاع البترول و رؤساء عدد من شركات القطاع.

وأوضح المهندس طارق الملا في كلمته للخريجين أن هذا البرنامج الذى تم اطلاقه وفق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية للاستثمار في العنصر البشرى كأحد ركائز تحديث القطاع، استهدف اعطاء الفرصة للكفاءات الشابة للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب والأساليب الحديثة في أكبر الشركات العالمية واكتساب خبرات مختلفة تضيف إلي مسيرتها المهنية كخطوة علي طريق اعدادهم للمستقبل وبما يسهم في توفير كفاءات وقيادات مصرية مستقبلية علي اعلي مستوي قادرة على خدمة بلدها وليس قطاع البترول والغاز وحده.

و اضاف الملا ان تجربة تطوير كفاءات الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز تجربة فريدة من نوعها حيث تضافرت فيها الجهود بين قطاع البترول والشركات العالمية المختلفة من شركاء قطاع البترول الذين حرصوا علي التعاون لدعم هذه التجربة وشاركوا في انجاحها انطلاقا من ايمان الجميع بأننا نعمل في صناعة واحدة ولنا نفس الاهداف ونتكامل سويا لتحقيقها و سعيا للمزيد من التطوير الذي يعود بالنفع علي الجميع.

وأشار الملا إلى أن هذا البرنامج هو بداية رحلة طويلة للكوادر والكفاءات التي تم وضعها علي بداية الطريق نحو المستقبل ، مضيفاً أن هناك برامج أخري مقبلة تنتظر الكفاءات في اطار تنفيذ رؤية التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مراحل التدريب للبرنامج من خلال الدفع بدارسيه في مرحلة تدريبية اكثر تطوراً في مواقع الشركات العالمية خارجياً بنظام المحاكاة العملية لاكتساب المزيد من الخبرات، وحرص الوزير علي توجيه الشكر لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة و شركاء قطاع البترول العالميين علي رعايتهم ودعمهم للبرنامج وايمانهم برؤية قطاع البترول للاستثمار في بناء قدرات الكفاءات.

و شدد الوزير على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار الملتحقين بالبرنامج من خلال مراحل متعددة من الاختبارات التي تخضع لمعايير التكافؤ والشفافية في الاختيار.

وفي ختام كلمته طالب الوزير الخريجين بأن يبذلوا قصاري جهدهم للعمل بإخلاص لتحقيق الاستفادة من قدراتهم وكفاءتهم لصالح بلدهم وأن يؤمنوا بدعمها المستمر لهم من أجل تنمية قدراتهم ووضعهم علي طريق النجاح.

تكريم الخريجين وأفضل مشروع

وكَرّم الملا خلال اللقاء العشر الاوائل من خريجى البرنامج وقام بتسليمهم شهادات اجتيازه وضمت قائمة الاوائل المكرمين حسين حسن ومحمود عبد اللطيف وأحمد عوض ومحمد عبد الهادى وأحمد البلتاجى وأحمد مصباح وعبد الرحمن الشبلى ومحمود عوض ومحمود عرابى ومراد السويكى.

كما كرم الوزير فريق العمل الذي قام بإعداد افضل مشروع قابل للتطبيق ضمن البرنامج وهو مشروع تحسين ادارة مصادر الطاقة فى تسهيلات منطقة الجميل ببورسعيد والذي قام فريق المشروع باستعراض ملامحه الاساسية خلال اللقاء ويهدف لتطبيق رؤية عملية فنية واقتصادية لرفع كفاءة نظام ادارة مصادر الطاقة بمنطقة الجميل ببورسعيد احد مناطق انتاج واستغلال الغاز الطبيعي من خلال تكامل بين شركتي المتحدة لمشتقات الغاز و بتروبل لتطبيق سبل جديدة للإستثمار الامثل للغاز كوقود فى تسهيلات بتروبل واستخلاص المشتقات عالية القيمة من الغازات الغنية بها من خلال تسهيلات لرفع القيمة المضافة والعوائد و كذلك المساهمة فى خفض الكربون ، وضم فريق عمل المشروع أحمد حاتم وأحمد محسن ومحمد بدوى وعبد الله حجازى وكريم عمارة.

و شهد اللقاء تكريم رؤساء ومديري شركات البترول العالمية الراعية للبرنامج ، كما تم تكريم اعضاء الفريق التنفيذي المسئول عن اتمام مراحل البرنامج من الكوادر التنفيذية بوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع.

يُشار الى أن النسخة الثانية من برنامج الادارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز عملت علي اختيار افضل الكفاءات الشابة حيث التحق بها 416 من كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة بشركات قطاع البترول والغاز بعد اجتيازهم بنجاح عمليات التقييم والاختبارات المختلفة التي اجريت لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتي أهلتهم للإلتحاق بالبرنامج التدريبى من بين أكثر من 5 الاف متقدم للبرنامج من خلال بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول ، حيث خضع المتقدمون لثلاث مراحل متدرجة من التقييم والاختبارات المختلفة والتي تم اعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص وفقاً لأسس وقواعد معمول بها عالمياً و تم بموجبها تأهيل الكوادر التي اجتازت التقييم للالتحاق بمرحلة التدريب الموحد بالبرنامج والتي اشتملت علي ٥ برامج رئيسية هي الإدارة الاستراتيجية وحوكمة الشركات ، و طرق القيادة وإدارة التغيير، والصحة والسلامة المهنية والرقمنة وسلاسل القيمة وإدارة المشروعات والتسويق والتفكير النقدي ، ونماذج الأعمال وبرنامج شل NXplorer ، و تم عقد البرنامج التدريبي علي مجموعات في مواقع شركات القطاع المختلفة ، وتقديم مشروع عملي في نهاية البرنامج يضم افكار ابتكارية قابلة للتطبيق.