شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: 4,4 مليار جنيه استثمارات محافظة المنيا بخطة عام 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 324 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% عن خطة 21/ 2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 961,3 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 914,6 مليون جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 876,5 مليون جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الاسكان 711,8 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308,9 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 581,6 مليون جنيه بنسبة 14%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا 5 مراكز ، وعدد القرى المستهدفة 192 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,5 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 8 عمارات سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 30 وحدة اجتماعية، 32 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة اسعاف، 162 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 1484 فصل دراسي، 116 مدرسة، 9 مراكز تنمية أسرة، 35 محطة مياه شرب، 192 مشروع صرف صحي، 17 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 199 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 54 مركز شباب، 32 مجمع خدمات حكومية، 79 مكتب بريد، 36 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 192 مشروع كهرباء .
وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة المنيا بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه نحو 334,9 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصل عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 51 مشروع، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 170 مشروع تنموي، إلى جانب تنفيذ 26 مشروع في مجال الصحة.