شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يعلن اكتشاف ممر طوله 9 أمتار داخل هرم خوفو والان مع تفاصيل الخبر
أشار إلى أن مشروع استكشاف الأهرامات تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، موجها الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع.
وقال إن نتائج البحث أظهرت وجود ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو مؤكدًا الاستمرار في العمل باستخدام الأساليب العلمية المتطورة للكشف عن عظمة الحضارة المصرية العريقة.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من وزراء السياحة والآثار السابقين، كالدكتور خالد العناني، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والعالم الأثري الدكتور زاهي حواس، ورئيس جامعة القاهرة.
ومشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.