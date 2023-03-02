شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديري للطباعة والتغليف" يقدم مقترحات زيادة الصادرات عبر المصنفات الفنية والان مع تفاصيل الخبر
وتصدر هذه المقترحات ضرورة مراجعة البنود الجمركية الخاصة بالأنشطة الثقافية مثل النشر (الكتاب) والأفلام السينمائية وغيرهم من الأنشطة الثقافية كالدراما والتليفزيون والأغاني.. وغيرها، وتعديلها لمواكبة التطور التكنولوجي Soft Copy، حيث سينتج عن ذلك زيادة الصادرات.
ومن بين المقترحات إضافة نشاط الإنتاج السينيمائي المعترف به كصناعة إلى صندوق تنمية الصادرات للحصول على مساندة تصديرية، مع ضرورة الاهتمام بتبني الدولة لصناعة السينما كصناعة كثيفة العمالة وواعدة اقتصاديًا، عبر برامج الدعم المخصصة لذلك والحوافز.
وأكد تقرير المجلس التصديري للطباعة أن الاقتصاد الإبداعي جاذب بقوة للاستثمارات وله عوائد ضخمة مقارنة بغيره، وله باع ودور كبير في رفع قيمة الصادرات المصرية، وذلك في ظل الدعوة لتنفيذ استراتيجية الـ 100 مليار دولار صادرات، مما سيصب بصورة إيجابية في مسار ضبط الميزان التجاري للدولة المصرية.