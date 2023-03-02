شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يبحث التعاون المشترك مع صندوق النقد العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وفدا من أعضاء بعثة صندوق النقد العربي، على هامش زيارة بعثة صندوق النقد العربي إلى مصر لتفعيل سبل التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وصرح رحمي بأن الاجتماع مع أعضاء بعثة صندوق النقد العربي تطرق إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين للعمل على مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم حاليا وذلك عن طريق تفعيل آليات الشمول المالي والتوسع في مصادر وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

واستعرض رحمي خلال الاجتماع جهود الجهاز لتهيئة البيئة التشريعية في مصر لنمو المشروعات الصغيرة، وكذلك آليات إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز للعملاء من الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل، فضلا عن تأكيده على دور الجهاز في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير الأفكار الإبداعية والابتكارية، ودوره في التدريب وتنمية المهارات وسبل تسويق المنتجات، وجهوده في تطوير الخدمات الرقمية بالجهاز، بما يلائم مستهدفات الشمول المالي في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على زيادة التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والتمويلية لخدمة الأهداف التنموية في مصر، والتنسيق بشكل مستمر مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة التعاون الدولي التي تدعم مختلف أنشطة الجهاز مما يساعده على تطوير خدماته والتوسع فيها والبنك المركزي المصري كشريك تنموي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.

جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي أبرم اتفاقية قرض لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 2018، لتعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الشمول المالي، وتعزيز منظومة ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، وتعزيز التدريب وتنمية القدرات.