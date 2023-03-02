شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الأردنى: التعاون مع مصر مميز بحكم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، بالعلاقات المصرية الأردنية، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين القاهرة وعمان مميز في شتى المجالات.

وقال الوزير الأردني- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن العلاقات المصرية الأردنية استراتيجية وقوية وقائمة على قوة وأخوية العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن العلاقات استراتيجية بين مصر والأردن في مختلف القطاعات والمجالات، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

واعتبر أن اللجنة الثنائية بين مصر والأردن تعد نموذجا للتعاون العربي العربي، مؤكدا أن مصر والأردن في اجتماعات مستمرة ودائمة لما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين.

وحول الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي انعقد في عمان.. أشاد الوزير الأردني بمجموع الاتفاقيات التي وقعت على هامش الاجتماع بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون في مصلحة الأوضاع الاقتصادية في البلدان الأربع.

وأشار إلى أهمية مخرجات اجتماع اللجنة التي تكللت بتوقيع اتفاقية استثمارية في قطاعات أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي والسيارات الكهربائية وغيرها من المجالات، وبقيمة تتجاوز ملياري دولار، في توفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل في البلدان الأربع.

ولفت إلى أن هذا التعاون وهذه الاتفاقيات ونتائج الاجتماعات سواء التي عقدت بالإمارات أو مصر وأخيرا بالأردن جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات البلدان العربية الأربعة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات والتعاون المشترك تؤسس لتعاون عربي أشمل في المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات بين مختلف البلدان العربية.

وكشف عن أن هناك دولا عربية تريد الانضمام إلى اللجنة الرابعة الحالية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، معربا عن سعادته وتطلعه إلى مزيد من التعاون العربي المشترك مع كافة البلدان العربية.

ورأى أن العالم العربي لديه جميع عوامل التعاون في مختلف المجالات، معربا عن أمله بتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات العربية المتاحة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصالح الدول العربية وزيادة مقدرتها على مجابهة التحديات وخصوصا الاقتصادية في ظل الظروف العالمية الحالية.

وبشأن الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية ومؤسسة الصادرات البحرينية.. لفت الوزير الأردني إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين الطرفين الأردني والبحريني لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية للبلدين.

وعقدت في العاصمة الأردنية عمان، على مدار يومين، فعاليات الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلا من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.