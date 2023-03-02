شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس 2 مارس 2023 يسجل 1720 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 2 مارس 2023 مع عودة الصعود لسعر الذهب في السوق المصري على خلفية ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات فوق 1840 دولار .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها

سجلت أسعار الذهب خلال شهر فبراير 2023 انخفاضا فى مصر بحوالى 55 جنيها حيث فتح الذهب تداولات هذا الشهر عند سعر 1730 جنيه لجرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً لتغلق تداولات شهر فبراير عند المستوى 1675 جنيه للجرام، لتشهد الأسعار انخفاض بنسبة 3.2%، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون وكان سبب تراجع الذهب خلال شهر فبراير بسبب تأثر الأسواق المحلية بالانخفاض الكبير في سعر الأونصة عالمياً، هذا بالإضافة إلى غياب التقلبات العنيفة في الأسواق المحلية وفي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى التأثر المباشر بالأسعار العالمية، بجانب الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بمصر.