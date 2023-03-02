شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الغرف التجارية الأمريكية: قطاع النقل من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير دولى، أن قطاع النقل من أكثر القطاعات تلويثًا واستهلاكًا للطاقة على مستوى العالم، موضحا انه في الشرق الأوسط ، يشكل النقل أكثر من 25٪ من انبعاثات الكربون في المنطقة و 27٪ من استهلاك الطاقة.

أضاف التقرير الصادر عن مجلس الغرف التجارية الأمريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط والذي تترأسه الغرفة الأمريكية بالقاهرة ، إنه من بين طرق تقليل الانبعاثات من قطاع النقل استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء ، وإدخال معايير كفاءة الوقود ، وتحديث البنية التحتية للنقل العام ، ودعم وتحفيز وسائط التنقل المشتركة وغير الآلية.

أضاف التقرير إن مصر تعمل على توسيع وتحديث وسائل النقل العام كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، بهدف زيادة عدد ركاب النقل العام الوطنى من 1.9٪ في عام 2015 إلى 50٪ في عام 2050، كاشفا إن الخطة الحضرية الرئيسية للقاهرة الكبرى ، قيد التنفيذ من قبل الهيئة القومية للأنفاق، حيث يهدف إلى إنشاء نظام نقل حضري متكامل تمامًا ، بما في ذلك المترو والسكك الحديدية في الضواحي والسكك الحديدية الأحادية الجديدة بحلول عام 2050.

وكذلك تعمل القاهرة والإسكندرية أيضًا على تطوير أنظمة النقل السريع بالحافلات(BRT) والحافلات الكهربائية.

وفى الاردن كشف إن استراتيجية وخطة العمل الوطنية طويلة الأجل للمواصلات الأردنية تهدف إلى زيادة حصة الركاب الذين يستخدمون وسائل النقل العام من 13٪ فى عام 2010 إلى 25٪ فى عام 2025.

ويقوم الأردن ببناء صناعة السيارات الكهربائية الخاصة به من خلال إدخال السيارة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ( ZEV) و 3000 مترو. علاوة على ان محطات الشحن (داخل وخارج الشبكة) تعمل بالطاقة المتجددة.

أوضح أن الهدف هو تقليل جميع الانبعاثات من قطاع النقل وخلق تحول كبير من ملكية السيارات الخاصة إلى وسائل النقل الموفرة للطاقة، وخاصة السكك الحديدية وBRT.

كما يعمل الأردن أيضًا على تطوير خطته الرئيسية للنقل العام للركاب لزيادة اعتماد ممارسات مستدامة، كما يعمل المغرب، ولا سيما مراكش، على تطوير السياحة الخضراء.

وتعمل المدينة على تعزيز الممارسات المستدامة في السياحة مثل تشجيع البناء الأخضر للفنادق مع الحوافز الضريبية وتشجيع الأنشطة السياحية المستدامة.