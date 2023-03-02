تفاصيل بروتوكول التعاون بين اقتصادية قناة السويس والوكالة المجرية لترويج الصادرات

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القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، بروتوكول تعاون مع جابور جينى نائب المدير التنفيذى للوكالة المجرية لترويج الصادرات HEPA، وذلك فى إطار تعزيز التعاون مع الجانب المجري واستقطاب الاستثمارات المجرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء التوقيع استكمالا لما أعلنت الهيئة الاقتصادية عن توقيعه أوائل فبراير الماضى خلال جولة رئيس الهيئة الاقتصادية الترويجية للمجر.

ويتناول البروتوكول مجموعة من الاهداف ومن بينها:

- التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات والتعاون لترويج الاستثمارات والعمل على تطوير مشروعات ونظم المعلومات فى الموانئ التابعة.

- تطرق البروتوكول لمناقشته وتوقيعه عقب اللقاءات المكثفة التي قام بها رئيس الهيئة الاقتصادية مع مسئولى الوكالة المجرية لترويج الصادرات، وكذا مناقشة سبل التعاون والاستثمار فى قطاعات صناعية منها السيارات والإلكترونيات والتى تستهدف المنطقة توطينها فى مناطقها الصناعية المخصصة لهذه الصناعات.

- التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وتنفيذ برامج التدريب والتطوير للكوادر البشرية للمنطقة الاقتصادية.

- دعم مشاريع التنمية للمنطقة بما يتماشى مع أهداف كلا الطرفين، بجانب الدعم الفنى لتطوير نظم معلومات الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.