شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، واسيك للتعدين - اسكوم، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وبى أى جى للتجارة والاستثمار.





البورصة تربح 8 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 666.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.81%، والعرب على 10.74%، واستحوذت المؤسسات على 32.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.23%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 129.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 129.2 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3501 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

بيراميزا

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا إجمالي كميات الأسهم بلغت 300 ألف سهم بسعر 43 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 12.9 مليون جنيه.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2000 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، ومصر للفنادق عدد 185 ألف سهم، 344.8 ألف سهم، 3500 سهم، على التوالي، وإدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 286.6 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 97.5 ألف سهم، 1.56 مليون سهم، 70.1 ألف سهم، 254 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 37.2 ألف سهم، 5650 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 92.168 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو سنوي 52.2%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 50.7% ليبلغ 5.418 مليار جنيه مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 5.9%.

حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، مبيعات بلغت 3.955 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 3.408 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 643.8 مليون جنيه مقارنةً مع 488.3 مليون جنيه.

حقق بنك التعمير والإسكان، إجمالي أصول بلغت 107.874 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 35.2%، وبلغ صافي القروض 34.65 مليار جنيه بنسبة نمو 43.4%، وارتفعت الودائع إلى 89.358 مليار جنيه بنسبة زيادة 42.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.726 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.4%.

حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 22.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 2.4%، وبلغ صافي الربح 172.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 45.2%.