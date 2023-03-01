شكرا لقرائتكم خبر 500 شركة خليجية ومحلية ناشئة تعرض تجاربها في «بيبان 23 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتنافس أكثر من 500 شركة خليجية ومحلية في عرض تجاربها بعالم ريادة الأعمال أمام زوار ملتقى «بيبان 23»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، خلال الفترة من 9-13 مارس الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة».

ويهدف ملتقى «بيبان 23» إلى توفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية؛ للإسهام في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وإبراز إنجازات الرياديين في المملكة ومن أنحاء العالم، وجذب أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال.

وتفتح هذه المشاركة مجالا واسعا من الفرص الاستثمارية، والاستفادة من التجارب الريادية العربية والإقليمية والدولية الناجحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار؛ لتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.

وتتنوع مشاركات تلك الشركات في مجالات: الحلول اللوجستية، والأسواق الالكترونية، وتطوير المتاجر، والمسرعات وحاضنات الأعمال، وكذلك بمجال التجارة الالكترونية، وحلول الدفع، والحلول التقنية، والتسويق الرقمي ومنطقة الممكنين، والتقنيات الحديثة، والجهات الحكومية في ركن مجلس التجارة الالكترونية.

ويسعى الملتقى إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها؛ لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية، وليكونوا جزءا من استراتيجية التحول نحو ريادة الأعمال والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية.

وسيساعد ملتقى «بيبان 23» في توفير المزيد من الفرص الريادية بين القطاعات المختلفة من تكنولوجيا ومعلومات وتجارة الكترونية، وتبادل الأفكار والخبرات وعرض حلول النمو والاستدامة في القطاع.

يذكر أن ملتقى «بيبان 23» يأتي بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميا ودوليا، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.