تعاون بين هيئتي المنافسة والحكومة الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنافسة في الرياض مذكرة تعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، تهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وإجراء الدراسات والتقارير المشتركة التي تسهم في حماية المنافسة العادلة لسوق الخدمات الرقمية الحكومية، وتعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع الرقمي من خلال تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأعمال، بما ينعكس على جودة وأسعار الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة البيانات والمعلومات بين الجهتين للقيام بكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز المنافسة في القطاع الرقمي لتمكين الطرفين من إعمال اختصاصاتها لتحقيق المستهدفات المشتركة بتحسين البيئة التنافسية للأعمال الحكومية الرقمية. وشهد توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، حيث مثل الهيئة العامة للمنافسة في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية عبدالعزيز بن عبيد، فيما مثل هيئة الحكومة الرقمية نائب المحافظ لقطاع التنظيم والثقة الرقمية المهندس فارس الربدي. ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيدا لأهمية التعاون والتكامل وتضافر الجهود بين الطرفين، في سبيل تحقيق المصلحة العامة، بما يعزز من فعالية الرقابة وتنظيم الأسواق؛ لضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة لسوق الخدمات الحكومية الرقمية، وخدمات الثقة والهوية الرقمية؛ مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).

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