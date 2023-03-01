تعاون بين stc وتحالف Alaian لتقديم أفضل الممارسات في الابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة stc مذكرة تفاهم مع تحالف Alaian خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 لتقديم أفضل الممارسات في الابتكار.

ويهدف التوقيع إلى تحديد الحلول الجديدة التي طورتها الشركات الناشئة من خلال أنشطة استكشاف دولية، ومشاركة أنماط الصفقات المبتكرة مع نماذج للأعمال الناجحة في صناعة الاتصالات.

كما تشمل الأهداف، مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة ودراسات الحالات الناجحة في مجال الابتكار الواسع النطاق، إلى جانب الظهور في أنشطة ريادة الأعمال العالمية والتعاون المشترك مع وسائل الإعلام والظهور في فعاليات الابتكارات العالميّة.

ودشنت مجموعة stc اتفاقيتها مع التحالف في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، وهو تحالف عالمي للابتكار إذ يضم 8 شركات اتصالات عالمية رائدة تسهم في ربط الشركاء وتبادل الخبرات والبحث عن الشركات الناشئة.

ويضم تحالف Alaian حوالى 700 مليون عميل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ويعمل التحالف على تعزيز فرص شركائه في البحث عن الشركات الناشئة عالميا مستندا على الحالات المستخدمة والتي تعزز تقنيّات الاتصالات الحالية والجديدة منها شبكة الجيل الخامس والألياف الضوئية وغيرها، إلى جانب تعدد العروضٍ التي تعزز القيمة المضافة لدى العملاء.

ويمكن للشركات الناشئة التي يحددها التحالف من الوصول إلى أفضل الموارد التي يوفرها لهم أعضاء شركات الاتصالات.

وتستمر مجموعة stc بدعمها للشركات الناشئة كجزء من استراتيجيتها في تطوير المواهب المحلية في المملكة، وبدورها كممكن رقمي في السعودية والمنطقة، كما دعمت المجموعة 92 شركة رقميّة ناشئة، تجاوزت معاملاتها المالية 10 مليارات ريال من إجمالي القيمة السوقية.