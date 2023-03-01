شكرا لقرائتكم خبر فريق عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد - عبر الاتصال المرئي - اجتماعه الخامس عشر. واستعرض الاجتماع قرارات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في اجتماعها الخامس والعشرين، وقرار اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها العاشر فيما يخص فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية، كما تم استعراض الموجز المقدم من هيئة السوق المالية السعودية بشأن جائزة المستثمر الخليجي الذكي، إضافة إلى مناقشة التصور حول برنامج ملم 2023م، ومواضيع المؤتمر السنوي لمكونات سوق رأس المال 2023م.

كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.