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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة نظمت ورشة عمل «الرقابة الاستباقية والتحقق من الأسواق» بمشاركة مسؤولي الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، عددا من المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك، من أبرزها المفاهيم والآليات الحديثة في الرقابة التجارية، وامتثال المنشآت التجارية، والتطورات الحديثة في الرقابة الرقمية، وبرامج الاستدعاء وسحب المنتجات الحديثة.

وتشتمل ورشة العمل تطبيقات عملية وزيارات ميدانية للجهات الرقابية.

وقدمت المملكة ممثلة بوكالة حماية المستهلك بالوزارة خلال الورشة عرضا يلخص تجربتها في مجال حماية المستهلك، كما قدمت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة عرضين مماثلين.