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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كاوست تشارك في الملتقى الريادي «بيبان 23»، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة».

وتأتي مشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في الملتقى لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع مهارات مثل حل المشكلات والتفكير النقدي والعمل الجماعي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التي تركز على التكنولوجيا، كما تعمل على تحفيز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ من خلال التركيز بصورة خاصة على أبحاث استراتيجية ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجالات؛ هي : الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة.

وسيتضمن ملتقى بيبان 23، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي : باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الالكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.