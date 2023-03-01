35 جهة ومختصون بالبنك الدولي يناقشون دور المرصد الوطني في معالجة قضايا العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت 35 جهة بالتعاون مع البنك الدولي دور المرصد الوطني في معالجة قضايا وشؤون العمل.

واستضاف المرصد الوطني خبراء دوليين ومحليين في الورشة التي عقدت في الرياض، بمشاركة 35 جهة ومختصين من البنك الدولي ومسؤولين من جهات حكومية مختلفة ومهتمين بشؤون العمل.

واستعرضت الورشة التي حملت عنوان (المرصد الوطني للعمل عوامل النجاح والتميز)، التجارب الدولية في بناء مراصد العمل وما تقدمه من أدوار مهمة في معالجة قضايا وشؤون العمل؛ إضافة إلى مساهمتها في دعم الجهود التي تصب في معالجة قضية البطالة.

وبحث المجتمعون عوامل تعزيز دور وفعالية المرصد الوطني من أجل تمكين المستفيدين، وذلك في ظل اكتمال استراتيجية المرصد.

واستعرضت ورشة العمل تقرير التوجهات الدولية بعنوان Gig-Economy، والذي يناقش التجارب الدولية في مواءمة أنماط العمل الجديدة؛ إضافة إلى تقرير المقارنات المعيارية لمقارنة أداء السعودية بدول العشرين في سوق العمل ضمن 5 مؤشرات رئيسية؛ حيث تعد هذه التقارير أحد المنتجات التي يصدرها المرصد الوطني للعمل.

بدوره أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامه الجميلي؛ أهمية تعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة العالمية؛ والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة وتبادل الخبرات ومواءمتها واستثمارها محليا. وأشار الجميلي إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود المرصد لتعزيز دوره تجاه الشركاء بما يضمن الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الموجهة للمستفيدين ولسوق العمل.

ويقدم المرصد مجموعة من التقارير والدراسات والتحليلات والمرئيات المبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل، وتسهم في معالجة تحدياته وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها، إلى جانب دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات للوصول بسوق العمل إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.