نيوم تطور برنامجا للتغذية المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نيوم شراكتها مع مشروع «كيرز» العالمي، المختص في صناعة الأغذية الصحية المستدامة، بهدف إلهام جيل جديد من الطهاة السعوديين؛ ليصبحوا رواد تغيير في هذا المجال، وتأهيلهم لابتكار أطباق ووصفات غذائية جديدة ولذيذة باستخدام مكونات طبيعية من مناطقهم.

وستعمل نيوم مع «كيرز»، ضمن مشروع عالمي أسسه الشيف الإيطالي نوربرت نيدركوفلر وباولو فيريتي، لتطوير قطاع الغذاء في نيوم من خلال رؤيتها المتمثلة في إدارة إمدادات الغذاء بموثوقية وتقديم الغذاء الصحي من المصدر إلى مائدة المستهلك، وبناء خارطة طريق للمختصين في صناعة الأغذية، تتضمن مبادئ فنون الطهي المستدام، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب إطلاق المبادرات التعليمية للتوعية بالتغذية الصحية، مع الالتزام بتطوير جيل جديد من الطهاة من خلال تقديم فرص تدريبية، وتنظيم معسكرات الطهي، وتقديم سلسلة جوائز لتكريم الرواد في مجال الابتكار في الأنظمة الغذائية.

وقال رئيس قطاع الغذاء في نيوم الدكتور خوان كارلوس ماتامايور «في عصر يتسم بالكثير من التحديات التي يواجهها العالم مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، تلتزم نيوم بتقديم حلول غذائية مبتكرة بدعم من شركائها من المختصين والعاملين في صناعة الأغذية، وسيتيح التعاون مع الشيف نوربرت وبرنامج «كيرز» الفرصة لنا لتطوير وتطبيق ممارسات غذائية جديدة وملائمة، لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكان نيوم والمملكة، وتسهم في الحفاظ على البيئة».

من جهته، قال الشريك المؤسس لمشروع «كيرز» نوربرت نيدركوفلر «توفر لنا هذه الشراكة الفرصة ليس فقط لتأسيس نهج أكثر استدامة لفن الطهي في المملكة، ولكن ستساعدنا كذلك على رعاية المواهب السعودية ودفعها نحو المزيد من الابتكار في مجال الغذاء».

وأضاف «واثقون من قدرتنا على إحداث تغيير مؤثر في مستقبل الغذاء بالمملكة وبقية العالم، عبر الاستفادة من شبكة «كيرز» الواسعة وسفرائها الدوليين من الطهاة والمختصين في صناعة الأغذية، وإمكانيات نيوم التقنية والتزامها بالابتكار. وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين لتؤكد التزام نيوم بتبني الابتكار وترسيخ دورها في تطوير برامج ومسارات علمية تسهم في توفير إمدادات غذائية مستدامة تفي باحتياجات البشرية، وتحقق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

يذكر أن مشروع «كيرز» العالمي يضم 150 طاهيا من 25 دولة، بالإضافة إلى رجال أعمال وملهمين ومختصين في صناعة الأغذية، حيث يعملون جميعاً لتحقيق هدفهم المشترك في تعزيز استخدام مصادر الأغذية محلية المنشأ ونشر الممارسات المستدامة في قطاع الغذاء وفنون الطهي بما ينسجم مع البيئة، كما يدعمون مجموعة واسعة من المبادرات وفرص المشاركة التي من شأنها تأسيس نهج مستدام لفن الطهي.