أمير الجوف

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وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن للمهرجان دورا في التسويق للمنتجين، وإبراز المنتج الأساسي للمنطقة، وكذلك صناعة فرص استثمارية في زيت الزيتون، لافتا إلى إسهام المهرجان في رفع مستوى الحراك الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الشراكة مع أرامكو كشريك رسمي تسهم في تحقيق أهداف المهرجان.
ونوّه الشرعان بدعم الأمير فيصل بن نواف، للمنتجين ومزارعي الزيتون بالمنطقة، وتوجيهه الدائم بتذليل العقبات لرفع جودة المنتج وزيادة حجم الإنتاج، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة (حفظها الله).
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