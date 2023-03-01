شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام.. تداولات "هيرميس" 20.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 20.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.1%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 18.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 13.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 8.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 8.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 7 مليارات جنيه بنسبة 3.6%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 6.8 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 6.7 مليار جنيه، 6.3 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 3.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.