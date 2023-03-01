شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام.. تداولات "هيرميس" 20.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 7 مليارات جنيه بنسبة 3.6%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 6.8 مليار جنيه بنسبة 3.4%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 6.7 مليار جنيه، 6.3 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 3.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.