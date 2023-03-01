شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 27.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 73.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 975.3 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 54.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 969 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول 282.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 917.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول بلغ 98.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 796.9 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.