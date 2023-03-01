شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر.. تطورات سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة المصرية وأداء الوزارات الاقتصادية ومجلس الوزراء، ونستعرض فيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية

شارك اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مائدة مستديرة تضم الفريق الإدارى المعين للدورة الجديدة بالاتحاد الدولى للاتصالات مع وزراء الاتصالات المعنيين من عدد من الدول منهم الأرجنتين والبرازيل وماليزيا والسويد وتايلاند وأوغندا وغيرها تم خلالها مناقشة أبرز الفرص والتحديات والمتطلبات لتحقيق تحول رقمى مستدام؛ وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس بمدينة برشلونة بإسبانيا.

نشاط وزير الاتصالات في برشلونة

وفى كلمته؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز الأولويات الوطنية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وزيادة حجم الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المصري من تحقيق التحول الرقمى لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين كفاءة العمل الحكومى؛ موضحا الجهود المبذولة لبناء قدرات الشباب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل رقمية متميزة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات فى مختلف المجالات فى 4500 قرية يقطن بها 58 مليون مواطن؛ موضحا مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة وتنفيذ مبادرات للتنمية البشرية وبناء قدرات المواطنين والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى.

البورصة المصرية البورصة المصرية أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة. هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسمين فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، فرص تعميق صناعة السجاد فى مصر، والتوسع الرأسى عبر جذب الصناعات المغذية ومصانع الآلات المستخدمة فى هذه الصناعة. وقال حسام هيبة، إن الهيئة ستقوم بجولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص المصرى، ومنهم مجموعة النساجون الشرقيون، مشيرا إلى أن الترويج للاستثمار فى القطاع الصناعى من أهم وسائل توفير النقد الأجنبى وأكثرها استدامة. وقالت ياسمين فريد خميس أن المجموعة ستستخدم قيمتها الدولية كأكبر منتج للسجاد الميكانيكى فى العالم لاستقطاب الصناعات المغذية والمكملة لصناعة السجاد فى مصر، خاصة صناعات اللاتكس والمطاط، كما ستقوم بدعم جهود الهيئة فى جذب استثمارات هندسية لصناعة الآلات والأنوال المنتجة للسجاد، بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى استمرار الشركة فى خططها التوسعية بالسوق المصرى، خاصة مصنع نفرتارى لإنتاج السجاد، الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليون دولار.

سجلت أسعار الذهب خلال شهر فبراير 2023 انخفاضا في مصر بحوالي 55 جنيها حيث فتح الذهب تداولات هذا الشهر عند سعر 1730 جنيه لجرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً لتغلق تداولات شهر فبراير عند المستوى 1675 جنيه للجرام، لتشهد الأسعار انخفاض بنسبة 3.2%، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون وكان سبب تراجع الذهب خلال شهر فبراير بسبب تأثر الأسواق المحلية بالانخفاض الكبير في سعر الأونصة عالمياً، هذا بالإضافة إلى غياب التقلبات العنيفة في الأسواق المحلية وفي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى التأثر المباشر بالأسعار العالمية، بجانب الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بمصر.

تطورات سوق الذهب

شهر فبراير شهد تحركات عديد من قبل الحكومة المصرية بهدف تدبير السيولة الدولارية من خلال ضخ استثمارات جديدة أو من خلال العودة إلى أسواق الدين العالمي في محاولة منها لسد فجوة العجز الكبير الذي تعاني منه، الأمر الذي تسبب في استقرار سوق صرف الدولار ومن ثم لم نشهد ارتفاع أسعار الذهب.

الذهب عالمياًأنهى الذهب تداولات شهر فبراير على انخفاض حاد ليسجل أسوأ أداء شهري له من يونيو 2021، وذلك بعد سلسلة من البيانات الأمريكية وتصريحات من الفيدرالي الأمريكي وأعضائه أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل، لتزداد المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب، بحسب gold Bullion

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً في التداولات الفورية لليوم الثالث على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1837.92 دولار للأونصة ليسجل اليوم الأربعاء أولى أيام تداول شهر مارس ارتفاع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1831.62 حتى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون.

وبالنسبة لأداء الذهب خلال شهر فبراير فقد سجل انخفاض بنسبة 5.3% حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 1804.56 دولار للأونصة ليمحي المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل وينهي سلسلة ارتفاع في أسعار الذهب استمرت ثلاثة أشهر متتالية.

في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي قد حقق أداء إيجابي كبير خلال فبراير، فقد أظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 3% خلال فبراير ليمحي هو الآخر الخسائر التي تكبدها في يناير.