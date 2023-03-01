شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بأولى جلسات شهر مارس بقيادة الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.89% رابحًا 89.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10192.26 نقطة.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% رابحًا 89.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10192.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 12.10 نقطة ليغلق عند مستوى 19216.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.32%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاعي النقل والأدوية بنسبة 1.98%، 1.94%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.8%، 1.79%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.13%.

وقفز 138 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العربي" بنسبة 8.60%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 7.76%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 5.37%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم "رتال" بنسبة 4.37%، ثم سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 4.03%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 3.87%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 452.4 مليون سعودي.





بورصة دبيوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% رابحًا 9.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3447.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.5 مليون سهم محققة ما قيمته 324.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6259 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والمرافق العامة بنسبة 3%، 1.73%، 0.56%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.74%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 5.55%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة تعليم القابضة بنسبة 3%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 104.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبيوقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.093% رابحًا 27.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9853.93 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.451 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 165.6 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 10194 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 14.94%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 14.67%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 10.97%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 5.47%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.75%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 409.2 مليون درهم.





بورصة البحرينوزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1931.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني.

وقفز ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 16.03% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.21%، وصعد سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.72%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.65%.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 6.48% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.01%، وهبط سهمي بنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت بنسبة 2.35%، 0.75%، على التوالي.





بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحًا 11.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7256.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% رابحًا 17.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8087.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 4.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5544.30 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 4.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5698.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 100 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7853 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والاتصالات بنسبة 0.06%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.26%، 0.25%، 0.23%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%.