شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نعرض على شركات عالمية كبرى الاستثمار في خدمات التعهيد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية مشاركة مصر بالمعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023، والذي يعد الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها على مستوى العالم، لتحقيق هدفين؛ الأول الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما الاتصالات مضيفًا في هذا الصدد أن الشركات المشاركة تعرض استخدامات جديدة لتقنيات الاتصالات، وزيادة القدرة على نقل البيانات، والتحكم في عدد أكبر من الأجهزة، والقدرات التي توفرها أجهزة الاتصالات الحديثة، وكيفية الاستفادة منها في مختلف التطبيقات.

أضاف "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركته بالمعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023، أن الهدف الثاني من مشاركة مصر بالمعرض لقاء الشركات العالمية لبحث إمكانية تواجدهم في مصر بمراكز التعهيد لخلق فرص عمل وجلب تكنولوجيا جديدة، وتطويعها لمجابهة مختلف التحديات التي نواجها في مصر.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت، عقد على هامش مشاركته في المؤتمر عددًا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتخصصة فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات لبحث التعاون فى المجالات ذات الصلة، وفرص الاستثمار فى مصر.

يتضمن المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة هذا العام مجموعة من الفعاليات، منها المناظرات والندوات والمعارض والاجتماعات الوزارية، بالإضافة إلى فعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة. وتركز فعاليات المؤتمر على أحدث الموضوعات المتعلقة بشبكات الهاتف المحمول، ومجال التكنولوجيا المالية، وأهم التقنيات للنهوض بالصناعة.