شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: جولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسمين فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، فرص تعميق صناعة السجاد فى مصر، والتوسع الرأسى عبر جذب الصناعات المغذية ومصانع الآلات المستخدمة فى هذه الصناعة.

وقال حسام هيبة، إن الهيئة ستقوم بجولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص المصرى، ومنهم مجموعة النساجون الشرقيون، مشيرا إلى أن الترويج للاستثمار فى القطاع الصناعى من أهم وسائل توفير النقد الأجنبى وأكثرها استدامة.