تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لموقع "مصراوي".

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1113 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1431 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1670 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1909 جنيهات للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 13360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

هبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 0.44% إلى نحو 1834 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.