سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

رصد موقع جريدة المال حركة صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 30.60 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.63 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.