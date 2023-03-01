شكرا لقرائتكم خبر عن جمال اللوغاني يستلم اليوم مهام عمله أمينا عاما جديدا لمنظمة أوابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم المهندس جمال عيسى اللوغاني مهام عمله كأمين عام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك" إعتباراً من الأول من شهر مارس 2023، وقد أعرب في تصريح مقتضب عن شكره العميق لمجلس وزراء المنظمة على الثقة الكبيرة التي منحت له لتولي مهام الأمانة العامة للمنظمة آملا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأضاف المهندس جمال عيسى اللوغاني، بأنه سوف لن يدخر جهدا في سبيل تطوير عمل ونشاط المنظمة بهدف مواكبة التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة كأمن الطاقة وقضايا تغير المناخ، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي .

وأشار المهندس جمال عيسى اللوغاني،إلى أن ما تواجهه الصناعة البترولية من تحديات في الوقت الحاضر يتطلب من الأمانة العامة والدول الاعضاء في المنظمة بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون فيما بينها، مبدياً حرصه الشديد على بذل كل ما بوسعه للعمل في هذا الاتجاه لتحقيق ما فيه خير ومصلحة جميع الدول الأعضاء.