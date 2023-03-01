شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة خلال يناير.. "إى إف جى هيرميس" فى الصدارة بحصة 10.3% والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 5.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 3 مليارات جنيه، 2.9 مليار جنيه، بنسبة 3.5%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.