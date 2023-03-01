شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يُشاركون فى افتتاح مصنع تجميع حافلات نقل بمدينة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، في فعاليات افتتاح مصنع تجميع حافلات النقل بمنطقة توسعات عتاقة بمدينة السويس الجديدة على مساحة 164 ألف متر مربع، وباستثمارات بلغت مليار جنيه، كما قاموا بتفقد مكونات المصنع.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جذب الاستثمار هو الركيزة التي ينطلق منها العمل وتضافر الجهود، لتصبح مدينة السويس الجديدة مركز استثمارى استراتيجي، مع أهمية دعم وتسويق المنتج المصرى إذ من المتوقع أن يكون المكون المصري بنسبة 60% من ناتج الشركة، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات، والرؤية المستقبلية الواعدة بمدينة السويس الجديدة.

وأشارت " مخلوف " إلى أن جهاز مدينة السويس الجديدة يولى اهتماما خاصاً لتهيئة البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بجانب تذليل العقبات إن وجدت وتحسين المرافق واختصار الإجراءات، وقد بدا ذلك واضحاً منذ قدوم المستثمر السعودي أرض المنطقة، حيث أشاد بالتعاون الكبير من قبل جهاز المدينة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما أثمر عن سرعة افتتاح المصنع.

جدير بالذكر أن المصنع يعتبر شراكة واعدة بين الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، وشركة كين لونج الصينية، لتوطين مختلف الصناعات وتوفير فرص العمل وتقليل الواردات وزيادة فرص الاستثمار بالمناطق الجديدة .

وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مصنع تجميع الحافلات، قام مسئولو الإسكان، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة السويس الجديدة، خاصة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، والتى تضم 86 عمارة بإجمالي (2064) وحدة سكنية، ضمن المرحلة العاجلة "300 فدان " بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمدينة، حيث تابع مسئولو الوزارة، أعمال تنفيذ عددٍ من العمارات، والتصميم الداخلي للوحدات والتشطيبات الأولية بها.