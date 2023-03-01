شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1665 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 هبوط 5 جنيهات، وسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1665 جنيها للجرام في تداولات اليوم بدون إضافة مصنعية، في حين سجل سعر اونصة الذهب عالمياً مستوى 1808 دولار في المعاملات الفورية.





أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 1665 جنيها.

عيار 24 يسجل 1910 جنيها.

عيار 18 يسجل 1436 جنيها.

عيار 14 يسجل 1115 جنيها.

الجنيه الذهب 13360 جنيها .



خسائر الذهب في فبراير 2023يواصل الذهب في البورصة العالمية التراجع بشكل ملحوظ على مدار تداولات الأسبوع الجاري وكذلك منذ مطلع شهر فبراير 2023 مع استمرار الضغط الكبير على المعدن الثمين نتيجة ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للوصول إلي مستهدف خفض التضخم ل 2 %، كذلك سوق الذهب في مصر سجل استمرار في هبوط الذهب الي مستويات 1665 جنيها.

سوق الذهب العالمي تتداول أسعار الذهب العالمية بالقرب من أدنى مستوى سجلته في 2023، وذلك في آخر أيام التداول لشهر فبراير الذي شهد انتكاسة كبيرة في أسعار الذهب بسبب تعافي الدولار وتعهد الفيدرالي الأمريكي بمحاربة التضخم، بحسب gold Bullion وتداولت أسعار الأونصة في الأسواق العالمية اليوم عند المستوى 1810.60 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير منخفضة بنسبة 0.35% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى في عام 2023 عند 1804.56 دولار للأونصة.

وكشف التقرير الفني لجولد بيليون ، أن شهر فبراير شهد أكبر انخفاض في أسعار الذهب منذ 20 شهر بنسبة 6.2% ليفقد أكثر من 114 دولار من قيمته، في الوقت الذي شهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 2.6% عن نفس الفترة وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، كما استكمل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء ليقترب من إنهاء شهر فبراير على مكاسب كبيرة تمحي جزء كبير من خسائره الماضية التي استمرت 4 أشهر متتالية، ليتسبب بهذا في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بشكل حاد كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

ينصب التركيز هذا الأسبوع على قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية للقطاع الصناعي لشهر فبراير، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الهدوء في النشاط الاقتصادي حيث يكافح أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة

البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أنه مستعد لتحمل المزيد من التباطؤ في النمو قبل أن يتمكن من إيقاف وتيرة رفع أسعار الفائدة، خاصة مع تصميمه للوصول إلى هدف التضخم عند 2%، وتشير أغلبية التوقعات إلى رفع 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات قادمة للبنك الفيدرالي في مارس ومايو ويونيو لتصل الفائدة إلى نطاق 5.25% - 5.50%.

من جهة أخرى ظهرت بعض التوقعات التي أشارت أن الفيدرالي قد يفاجئ الأسواق في اجتماعه القادم في مارس ويلجئ إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس، ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بالسوء لأسواق المعدن النفيس، بالنظر إلى أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد. بينما في المقابل تنتعش أسواق السندات الحكومية التي تستقبل استثمارات كبيرة بسبب ارتفاع العائد الذي تقدمه مقارنة مع الذهب منعدم العائد.

من جهة أخرى قال عضو البنك الفيدرالي فيليب جيفرسون أنه من المهم عودة هدف التضخم إلى 2% للسماح بمكاسب اقتصادية مستدامة، ويوجد الآن تصميم قوي من الفيدرالي لاتخاذ اللازم لخفض معدلات التضخم ويدرك البنك أنه قد يستغرق بعض الوقت.

تأتي تصريحات جيفرسون مشابهة لتصريحات عضوة البنك لوريتا ميستر السابقة التي أوضحت أنه لابد من الاستمرار في عمليات رفع أسعار الفائدة لوصول التضخم إلى المستوى المطلوب في ظل قوة قطاع العمالة وبيانات مبيعات التجزئة الأخيرة التي تظهر قوة في معدلات الإنفاق.

رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية يناير انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 9032 طن منخفضة بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 558.7 مليار دولار.