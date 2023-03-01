شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع الأعمال: البدء بتغييرات رؤساء الشركات القابضة‬ كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، إنه من المتوقع البدء بحركة تغييرات شاملة للشركات القابضة ، لا سيما بعد انعقاد الجمعيات العمومية لتلك الشركات وتفويض الجمعيات العامة للوزير المختص ؛بإعادة تشكيل مجالس الادارات ، خاصة أن العديد من مجالس الشركات تمارس عملها حاليا بصورة غير قانونية لعدم اكتمال نصابها .

أضافت المصادر ل" الخليج 365 " إن مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ينقصه عضوان، ويمارس عمله بدونهما منذ عدة أشهر ، مما يستلزم سرعة إعادة تشكيل مجلس الادارة ، خاصة بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة أمس دون إعلان الوزير المختص عن التغييرات المتوقعة في مجلس الإدارة ؛لضمان قانونية القرارات الصادرة عنه ، ولا سيما فى ظل وجود شركات خاسرة تابعة معرضة للتصفية او الدمج ،أو ضخ استثمارات جديدة فيها ؛للحفاظ على العمال .

وأشارت إنه منذ صدور قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، مطلع فبراير الماضى ، ما يزال التشكيل الجديد لم يعلن حتى الآن ، رغم تفويض الجمعية العامة للوزير المختص ؛بإعادة التشكيل ، لافتة إن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة ، سيتبعه استكمال تشكيلات الشركات التابعة .

يشار إنه تم تعيين عدد من رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين لها خلال الفترة الماضية خلال انعقاد الجمعيات العمومية لها .