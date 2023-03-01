شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال شهر فبراير على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 13.5%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.5%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.4%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، وقفز قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 3.9%، 3%، على التوالي، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، وأخيرًا قطاعي مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاعي الخدمات التعليمية والسياحة والترفيه بنسبة 4.3%، 4%، على التوالي، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، 3.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 1085.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 701.6 مليار جنيه إلى 659.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.7 مليار جنيه إلى 203.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7.9%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 890.3 مليار جنيه إلى 863.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.