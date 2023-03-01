أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-2-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر فبراير، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن مصر الوسطى، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والمطورون العرب القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة.





البورصة تخسر 3 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر فبراير، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 507.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.08%، والعرب على 6.65%، واستحوذت المؤسسات على 42.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 147.5 ألف جنيه، 110.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.4 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 65.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 20212 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7001 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4495 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3473 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 250 ألف سهم، وباعت إدارة شركات العربية للأسمنت، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1086 سهم، 10 آلاف سهم، 279.5 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والبنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لللفنادق، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، 4884 سهم، 274 ألف سهم، 843.4 ألف سهم، 2000 سهم، 7555 سهم، 87 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 699.4 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 699.4 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إجمالي أصول بلغت 98.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 72.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه.

حققت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 234.7 مليون جنيه مقارنةً مع 100.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 133.69%.

فيما حققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات بلغت مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بمبلغ 15.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 93.48%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.5 مليون جنيه مقارنةً مع 9 ملايين جنيه بنسبة انخفاض 149.84%، وأرجعت الشركة انخفاض الربح إلى عدم بيع أي من أراضي الشركة وهو (مصدر الدخل الرئيسي).

شركة براق أست

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم (25) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة براق أست منجمنت – نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.