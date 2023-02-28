شكرا لقرائتكم خبر 16.53 مليارا أرباح سابك في 2022 بانخفاض 28% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» صافي دخل خلال الربع الرابع 2022 بلغ 0.29 مليار ريال، بانخفاض 84% مقارنة بصافي الدخل في الربع السابق.

وأوضحت الشركة أمس أن الإيرادات في الربع الرابع بلغت 42.98 مليار ريال بانخفاض نسبته 8% مقارنة بالربع السابق.

وفي 2022 حققت الشركة صافي دخل 16.53 مليار ريال بانخفاض 28% مقارنة بصافي الدخل الذي بلغ 23.07 مليار ريال في 2021.

وبلغت الإيرادات 198.47 مليار ريال بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ2021.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن الفقيه: حافظت «سابك» 2022م على أدائها القوي على الرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية، واستمرت مبيعاتنا في النمو متجاوزة مبيعات العام الماضي بنسبة 9%، وذلك بفضل مشاريع النمو وتحسين أداء تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون والتعاون مع أرامكو السعودية.

تسريع التحول

وفي بداية 2022م قدمت «سابك» مبادرة «بلوهيرو»، وهي منظومة موسعة من المواد والحلول والخبرات والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تسريع تحول قطاع الطاقة في العالم إلى الطاقة الكهربائية، كما عقدت شراكة مع شركتي باسف وليندي لبناء أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير البخاري الكبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي.

ونجحت شركتا «سابك للمغذيات الزراعية» وأرامكو السعودية في إرسال أول شحنة أمونيا زرقاء منخفضة الكربون معتمدة تجاريا في العالم إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه الشحنة الأولى من نوعها - التي تتماشى بشكل مباشر مع رؤية السعودية 2030 لمستقبل الوقود والمنتجات منخفضة الكربون - في أعقاب حصول شركتي «سابك للمغذيات الزراعية» وأرامكو السعودية على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق.

الاقتصاد الدائري

وفي الآونة الأخيرة أكدت «سابك» التزامها بتسريع الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الإعلان عن طموحها لتوفير مليون طن متري من حلول تروسيركل بحلول 2030م.

وأعلنت الشركة عزمها دراسة إنشاء مجمع لتحويل النفط والمواد السائلة إلى كيماويات في منطقة رأس الخير، الذي من المتوقع أن يحول 400 ألف برميل نفط يوميا إلى كيماويات، ويسهم هذا المشروع - الذي يمثل جزءا من خطط النمو الاستراتيجية للشركة - في تحقيق مبادرة المملكة لتحويل النفط وسوائله إلى كيماويات.

تشغيل منشأة

وأعلنت «سابك» وإكسون موبيل عن بدء التشغيل الناجح للمنشأة التصنيعية التابعة لمشروع تنمية ساحل الخليج في ولاية تكساس، حيث تضم المنشأة وحدة تكسير بخاري بالإيثان بطاقة تبلغ 1.8 مليون طن متري سنويا، ووحدتي بولي إيثيلين بطاقة تصل إلى 1.3 مليون طن متري سنويا، إضافة إلى وحدة إيثيلين جلايكول الأحادي بطاقة 1.1 مليون طن متري سنويا.