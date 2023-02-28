خدمة شحن تربط ميناء الدمام بالهند والعراق

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وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن ذلك يأتي تحقيقا للهدف الاستراتيجي «تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية»، اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.
وتسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بميناءي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير لعام 2023م.
يذكر أن «موانئ» قد أعلنت خلال يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ «جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري» التي تسهم في ربط المملكة بـ43 ميناء عالميا.
ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام برامج تطوير مستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز الـ14 عالميا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.
ويعد الميناء؛ الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم ومساحته التي تصل إلى 19 كلم2، ووجود 43 رصيفا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.
خدمة ملاحية جديده في ميناء الدمام
- أضافتها شركة «BTL»
- الخدمة الملاحية هي «ISI»
- بداية الخدمة 19 فبراير 2023
- تقدم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليميين والدوليين
- تسهم الخدمة في ربط ميناء الدمام بميناءي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي الطاقة الاستيعابية للسفينة 929 حاوية قياسية
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