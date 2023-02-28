شكرا لقرائتكم خبر stc تنضم إلى مبادرة Open Gateway لتوفير وصول عالمي لشبكات المشغلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت مجموعة stc إلى مبادرة «Open Gateway» التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA، خلال تصميم إطار واجهات لبرمجة التطبيقات (APIs)، وذلك لتوفير وصول عالمي إلى شبكات المشغلين للمطورين، مما يجعل من الأسهل والأسرع بالنسبة لهم تحسين الخدمات الحالية، ونشر خدمات جديدة للعملاء عبر شبكات المشغلين.

وتعد الخطوة نقلة نوعية في قطاع الاتصالات بشكل عام، وتقديم الخدمات في اقتصاد تطبيقات API بشكل خاص، وذلك بدعم من 21 من مشغلي شبكات الجوال، بما في ذلك مجموعة stc، حيث ستساعد البوابة المفتوحة المطورين على الوصول إلى أكبر منصة اتصال في العالم، مع نقطة وصول واحدة إلى مجموعة واسعة من قدرات الشبكة، عبر واجهات برمجة التطبيقات المشتركة المتوافقة مع CAMARA.

وستوفر المبادرة خدمات تمكن المطورين لتوفير خيارات وافرة، وأيضا لرفع الجودة المقدمة للمستهلكين.

مع التركيز على ثماني واجهات لبرمجة التطبيقات للشبكة API، والتي تتكون من موقع الجهاز أو تبديل بطاقة SIM، للتحقق من المستخدمين ومكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت إلى Edge Discovery، أو الجودة عند الطلب لتقديم تجارب ألعاب واقعية أو طائرات بدون طيار لتنفيذ مهمة البيانات نقل البيانات بأمان.

كما سيؤدي إطلاق المبادرة إلى تمكين قطاع تقديم الخدمات التقنية، وتوفير فرص الابتكار للمطورين وأصحاب المشاريع.

ومن المتوقع أن يؤدي الإطار المتسق والقابل للتشغيل البيني والموحد إلى تسريع التحول الرقمي في صناعة الاتصالات، ومساعدة مجموعة stc على مواصلة دورها الرائد في هذا المجال، إذ تم تقديم كثير من المشاريع التعاونية والابتكارات التقنية، والتي بدورها تعزز من دور المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة في دعم المشغلين التقنيين لتمكين قطاع الاتصالات والتقنية.