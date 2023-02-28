4 مليارات حجم الاستثمار في المنسوجات والأقمشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد العرقوبي أن حجم الاستثمارات الصناعية في مجال المنسوجات والأقمشة الواقعة ضمن نطاق مدن يتجاوز تقريبا 4,1 مليارات ريال، موزعة على 125 عقدا صناعيا في 19 مدينة صناعية، وعلى مساحات إجمالية تتجاوز مليون م2.

جاء ذلك، خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات برعاية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يستمر 5 أيام، بهدف تعزيز الصناعة في هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد العرقوبي بأن قطاع الأقمشة والمستلزمات الرجالية يشهد نموا عاليا في المملكة، و غالب موادها الخام مصدرها من السعودية، ويعد مجالا خصبا لاستثمار الفرص الصناعية في هذا القطاع، لافتا إلى أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تطورات كبيرة، في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتسهيل للاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة، كما هيأت «مدن» البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية الداعمة، وعددا من المنتجات الجاهزة والحلول المبتكرة في جميع مناطق المملكة وبمساحات مختلفة؛ لبناء مصانع بمختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمعرض مقرن النشمي، أن النسخة الثانية من المعرض تشهد مشاركة كثير من العلامات التجارية السعودية في مجال الأقمشة والإكسسوارات، إضافة إلى عقد مجموعة من الورش التدريبية في مجال تصميم المنتجات وآلية تسويقها و ارتباطها بالهوية المحلية، وحماية حقوقك الملكية الفكرية وآلية منح العلامة التجارية للمستثمرين داخل المملكة وخارجها.