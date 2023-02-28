شكرا لقرائتكم خبر «الصناعة» تستهدف إنشاء 15 مصنعا للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إنشاء 15 مصنعا للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.

وقال الزامل خلال مشاركته في جلسة حوارية في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث « إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف أيضا إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%، والوصول بمجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.»

وأضاف أن الاستراتيجية حددت 15 ممكنا صناعيا في المملكة تم إدراجها ضمن 4 ممكنات رئيسة وهي: بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، وتنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.

ولفت إلى أن المبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تتوزع على 3 مسارات هي: المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، التي تعنى بتهيئة البيئة الصناعية للمستثمرين بمناطق المملكة حسب ميزاتها النسبية، وتبسيط السياسات المتعلقة بالإنشاءات، وتطوير مبادرات خاصة بـ12 نشاطا صناعيا، كالأغذية والأدوية، والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها.

وأفاد بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف زيادة أعداد المصانع في المملكة بحلول 2035 إلى 36 ألف مصنع من بينها: 3 مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية، و4 مصانع لتجميع مكونات الطائرات، و8 مصانع لتشكيل المعادن، كما تستهدف طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

وأكد الزامل أن الوزارة تولي أهمية قصوى للمهن الهندسية؛ لمكانة الهندسة بوصفها ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية التعدين في المملكة، وتمحور مهن المستقبل حول المهن الهندسية، واعتماد مستقبل تطور الهندسة على المهن الواعدة المرتكزة على التقنيات المتطورة.

من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة







إنشاء 15 مصنعا للتقنيات ومستشعرات إنترنت الأشياء



إنشاء 3 مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات



إنشاء 4 مصانع لتجميع مكونات الطائرات



إنشاء 8 مصانع لتشكيل المعادن



زيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة 6 أضعاف



إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة



مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات



مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال



خفض العجز في الميزان التجاري الصناعي 80%



وصول الاستثمارات الإضافية إلى 1.3 تريليون ريال



طرح 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال



4 ممكنات رئيسة للاستراتيجية





بناء سلاسل إمداد بمعايير عالمية



تنمية بيئة الأعمال الصناعية



تعزيز التجارة الدولية للمملكة



تنمية ثقافة الابتكار والمعرفة



3 مسارات للمبادرات