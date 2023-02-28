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يأتي ذلك في ظل سعي الشركة المستمر واهتمامها بتقديم خدماتها في مجال إدارة المشاريع بأعلى جودة ممكنة، ووفقا لأفضل الممارسات والمواصفات المحلية والدولية المعتمدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعكس التزامها بمعايير الجودة المحلية والعالمية، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويمثل دافعا كبيرا لمنسوبيها لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يواكب دعم وتطلعات القيادة الرشيدة وطموحات وزارة التعليم، لتهيئة بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع، سواء للطلاب أو المعلمين.
يذكر، أن شركة تطوير للمباني التي بدأت أعمالها في الربع الأول من 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم في المملكة، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة، وذات جودة عالية ومتطورة.
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