شكرا لقرائتكم خبر البيئة: الدخن محصول ملائم للتطوير مستقبلايعزز الأمن الغذائي بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن محصول الدخن بما له من مميزات بيئة وزراعية وغذائية هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث الأصناف، المعاملات الزراعية، استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية، مما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها بالرياض احتفاء بانطلاق السنة الدولية للدخن 2023، التي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأن يكون عام 2023 السنة الدولية للدخن، بهدف الاستفادة من الميز النسبية في إنتاج الدخن، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

وقال العيادة إن المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة الدخن غرب وجنوب غرب المملكة في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالا، وحتي الحدود الجنوبية للمملكة جنوبا، مبينا أن الدخن يزرع في 5 مناطق هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ورغم أهميته في مجال توفير الغذاء للإنسان والحيوان إلا أن المساحات المزروعة منه وإنتاجيته تناقصت من 133 ألف طن في 1973م إلى أقل من 12 ألف طن في 2022، لأسباب عدة منها الزراعة التقليدية من حيث الأصناف وعدم استخدام أي مدخلات أو معدات، إضافة إلى اعتماد عدد من العادات الغذائية الأخرى لفئات الشباب والأطفال.

من جانبه أوضح مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة أيمن عمر أن إعلان الأمم المتحدة عام 2023 ليكون السنة الدولية للدخن جاء تحت شعار «إرث غني لطاقة كاملة»، ليكون فرصة لإبراز مزايا الدخن ورفع مستوى الوعي به، وتوجيه السياسات للاستفادة من منافعه التغذوية والصحية، حيث يواجه النظام الغذائي العالمي عددا من التحديات المعقدة، أدت لزيادة ملحوظة في معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بين 702 و828 مليون شخص حول العالم.

وأضاف أن إنتاج الدخن في المملكة منخفض، حيث بلغ نحو الـ12 ألف طن، من مساحة إجمالية قدرها 5,500 هكتار، موصيا المملكة بأن يكون من ضمن أولوياتها الوطنية إنتاج الدخن وتجارته للمساهمة في الأمن الغذائي وبناء القدرة على مقاومة تغير المناخ وزيادة التنوع الأحيائي والترويج لنمط غذائي صحي متنوع، والترويج لزراعة الدخن والطرق المبتكرة لحصاده والعمليات التي تلي الحصاد، كذلك إدراجه على قوائم الطعام في الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن الشراكة بين المملكة و «الفاو» تمتد إلى نحو 70 عاما، وتعد المملكة أحد أهم شركاء المنظمة في المنطقة.

إلى ذلك تضمن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للدخن ورشة عمل افتتاحية للسنة الدولية للدخن، ومعرضا مصاحبا للدخن ومنتجاته المختلفة بمبنى الوزارة، كما تضمن انطلاق حملة إرشادية مكثفة لتطوير زراعة الدخن ومنتجاته التحويلية حتى نهاية 2023م، إضافة إلى ورش عمل حول الدخن واستخداماته ووسائل تطويره بمعدل فعالية في كل شهر في إحدى مناطق زراعته حتى نهاية العام، وكذلك اعتماد برامج تدريبية داخلية وخارجية عدة لمزارعي الدخن وللمرشدين الزراعيين بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمملكة.

5 مناطق تزرع الدخن

