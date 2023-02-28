شكرا لقرائتكم خبر 39 مترشحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حتى الـ8 من مساء الخميس المقبل، 39 مترشحا، بينهم 3 سيدات أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 14 مقاعدا.
سبق وأن عقدت التجارة ممثلة في لجنة الإشراف اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.
وتؤكد الوزارة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر 39 مترشحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.