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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 39 مترشحا ومترشحة يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات غرفة جدة، إذ بدأت عملية التصويت أمس في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة للدورة 1444- 1448، وذلك وفق نظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حتى الـ8 من مساء الخميس المقبل، 39 مترشحا، بينهم 3 سيدات أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 14 مقاعدا.

سبق وأن عقدت التجارة ممثلة في لجنة الإشراف اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.