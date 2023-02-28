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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برنامج نساهم 2.0 لريادة الأعمال، انطلق في غرفة أبها بالتعاون مع شركة سابك ممثلة في مبادرتها التنموية نساند.

وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، أن برنامج «نساهم 2.0 لريادة الأعمال» هو برنامج تعليمي مكثف يقدم الجوانب المختلفة للتميز في ريادة الأعمال بطرق تعليمية حديثة، ترتكز بشكل أساس على التعليم التفاعلي وليس على المحاضرات التقليدية، ويقوم رائد الأعمال بتطبيق ما يتعلمه مباشرة في الورشة نفسها أو المحاضرة على مشروعه أو فكرته الريادية، ثم يحصل على تقييم وتوجيه مباشر من عضو هيئة التدريس وباقي الرواد.

وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن عددا من الجلسات الإرشادية المتخصصة، التي يلتقي فيها رائد الأعمال بشكل فردي مع مرشدين مختصين من شركة سابك بعد التنسيق، متى ما تطلب ذلك، وذلك لمساعدته في بناء فكرته الريادية، مبينا أن البرنامج يمتد لفصل دراسي كامل ولـ15 أسبوعا، ويتكون من 10 مقررات تعليمية.