52 طلبا تتقدم على 12 رخصة محاجر مواد بناء في مجمع كسارات جدة الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 52 طلبا عبر «منصة تعدين»، للتقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إعلان أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة سيتم بعد التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط المنافسة ومعاييرها، وذلك الاثنين 13 مارس المقبل.

وذكرت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط التأهيل ومعاييره ومتطلباته تم عبر «منصة تعدين»، مبينة أن الهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية، يتمثل في تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وأفادت بأن مراحل المنافسة تتضمن: الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة، وأخيرا الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة.

يُذكر، أن مجمع كسارات جدة الجديد يقع على بعد 20 كلم تقريبا شرق محافظة جدة، في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع، حيث تشمل الرخص المطروحة للمنافسة: 5 رخص لخام البحص، و7 رخص لمواد الردميات.

طلبات المنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد







30 يناير 2023 بدء استقبال الطلبات



16 فبراير آخر موعد لتلقي الطلبات



13 مارس إعلان أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة



المطروح 12 رخصة لمحاجر مواد البناء



الرخص المطروحة للمنافسة تشمل:





5 رخص لخام البحص



7 رخص لمواد الردميات



المتقدمون 52 طلبا



التقديم على المنافسة عبر منصة «تعدين»



النتائج وأسماء الفائزين عبر «منصة تعدين»



الموقع يبعد 20 كلم تقريبا شرق محافظة جدة، غرب طريق مكة والمدينة المنورة السريع



جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين:

شمالي:





سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، تتبع جيولوجيا متكون بطحان، تتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت رصيص، يحوي مدملكات وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، تعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالأنديزايت البورفيري



أوسط وجنوبي: