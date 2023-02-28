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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم ورشة عمل اليوم، للتعريف بلائحة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة. وبينت غرفة المدينة أن الفعالية التي يقدمها مدير دعم الخبراء بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سلطان الدغيشم، تناقش مفهوم المحتوى المحلي والتفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني، وتفضيل المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية. وأشارت الغرفة إلى أن ورشة العمل تستهدف منشآت القطاع الخاص.

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