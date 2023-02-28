شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-2-2023.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن مصر الوسطى، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والمطورون العرب القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر فبراير، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 507.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.08%، والعرب على 6.65%، واستحوذت المؤسسات على 42.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 147.5 ألف جنيه، 110.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.4 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 65.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 20212 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7001 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4495 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3473 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 23.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 33.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.518 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.40%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 36.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.60%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 64 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 143.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.443 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 39.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.