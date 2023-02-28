بعائد مرتفع.. التجاري الدولي يطرح شهادات إدخار جديدة بـ 3 عملات خليجية

الشارقة - اميمة ياسر - طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات إدخار مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية (السعودية والإمارات وقطر)، بسعر عائد سنوي 5.25%.

وأوضح البنك، في بيان، أنه تم طرح شهادة مرتفعة أجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي بسعر عائد ثابت سنوي 5.25% يصرف شهرياً للأفراد والعملاء من الشركات.

ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 5 آلاف وحدة من أيٍ من العملات الثلاثة (الريال القطري أو السعودي أو الدرهم الإماراتي)، وبذلك يتساوى هذا العائد مع الشهادة الدولارية المطروحة لديه بنفس الآجال.